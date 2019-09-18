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أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية: مستعدون للتفاوض مع أي رئيس حكومة جديدة في إسرائيل

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:24 م
وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
أحمد محرم
نقلت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إعلانه أن السلطة الفلسطينية مستعدة للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة تنبثق عن انتخابات الكنيست.

وأضاف المالكي، للصحفيين في أوسلو: "بادئ ذي بدء، نحن نحترم النتيجة الديموقراطية للانتخابات في إسرائيل، من سيتمكن من تشكيل حكومة، فنحن مستعدون للجلوس معه من أجل استئناف المفاوضات".

وتابع: "بما أنّنا لم نتدخل في الحملة الانتخابية ولا في نتيجة الانتخابات، فنحن لن نتدخل في تشكيل حكومة محتملة في إسرائيل".

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