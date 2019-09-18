جامعة مصر: نعمل على تخريج جيل جديد من الشباب يستطيع تمثيل مصر في الخارج

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن زيارة متوقعة للسفير البريطانى لدى مصر، السير جيفري آدامز واللورد تيملسون وتيم اندرادي رئيس مجلس أمناء ومالك كليات التجارة بلندن، لمقر الجامعة، وذلك فى إطار اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكليات التجارة بلندن سكول London school of commerce.



وأكدت الدكتورة ياسمين الكاشف، امين عام مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حرص الجامعة على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مـع بريطانيا، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات التعليمية والبحثية المصـرية والإنجليزية.



وأضافت الكاشف، أن هناك مشاريع واتفاقيات ستعلن عنها الجامعة الفترة المقبلة، موضحة: "أن مجلس إدارة الجامعة يعمل على توفير كل الدعم العلمي للطلاب حتى يمكن تخريج جيل جديد من الشباب يستطيع تمثيل مصر في الخارج، وأن يكون قادرًا على المنافسة في المسابقات التعليمية".



وتنص الاتفاقية على أن تقوم كلية London school of commerce بتقديم الدعم اللازم لتصميم وتنفيذ وتقديم كل ماهو جديد في مجال دراسة الطب والتجارة والاقتصاد، من خلال تقديم الاستشارات الأكاديمية وخدمات تطوير المناهج، ونظم التقييم وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومراقبة جودة العملية التعليمية وتبادل الأساتذة والطلاب وذلك دعما لرؤية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.