الخارجية السودانية: لا يوجد أي مبرر لوجود دولتنا على قائمة الإرهاب

قال السفير أبا بكر الصديق، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، إن زيارة الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء للقاهرة تُعد ثاني زيارة خارجية يقوم بها بعد توليه منصبه، بعد زيارته لدولة جنوب السودان، وبالتالي تعد مصر المحطة الأولى في تحركه، وهذا شيء طبيعي بسبب خصوصية العلاقات بين البلدين، وكذلك للتعبير عن التقدير للدولة المصرية، وإحياء مشروعات تكامل بين الدولتين.



وأشار "الصديق"، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "TeN" الفضائية، إلي أن العلاقات المصرية السودانية وطيدة للغاية وكل منهما امتداد استراتيجي للآخر، لافتا إلي أن زيارة رئيس الوزراء السوداني للقاهرة تأتي من أجل تقديم الشكر والتقدير لوقفة مصر قيادة وحكومة وشعبًا مع الثورة السودانية والتغيير الذي حدث واستعداده دولة السودان لنشاطها ودورها في الاتحاد الأفريقي.



وعن وضع السودان على قائمة الإرهاب، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، أن هذا أمر يخص الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يعد هناك مبرر لوجود السودان على تلك القائمة، موضحًا أن هذا الملف كان جزءا من حوار عبد الله حمدوك مع الرئيس السيسي.



وأضاف، أن القيادة المصرية الحكيمة تقوم بدور في هذا الأمر باعتبار مصر ركنا من أركان استقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط ولديها كلمة مسموعة في المجتمع الدولي والولايات المتحدة".