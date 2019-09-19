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منوعات

أربعة أجزاء ميرا وقرص مستدير.. فلكلور مصرى ينقرض.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:12 م
صدى البلد
احمد قطب
عند ذكر اسمها يبدأ عقلك تلقائيًا بتذكر ذكرياتك مع عائلتك، حيث يقترن بالفلكلور المصرى الذى نشأنا عليه، طاولة طعام على الطراز الأسرى الأصيل، تحمل بين طياتها معاناة مذاكرة كل طالب مصرى، تشهد على دقة الأم المصرية في صنع الخبز، رمز من رموز التراث المصرى القديم منذ عصر الدولة الفاطمية حتى الآن.

ذكر محمد محمود، صانع الطبلية، أنها تتكون من أربعة أجزاء؛ "ميرا" وأربعة أرجل وقرص مستدير، فبالرغم من مكوناتها البسيطة عاصرت الأسرة المصرية في جميع أحوالها.

وأضاف أن أكثر أنواع الخشب المستخدم فيها هو خشب "الموسكى"، أما عن طريقة تصنيعها فلم تختلف منذ أن ظهرت الطبلية إلا في وقت تصنيعها، ففى الماضى كان يستغرق صنعها أكثر من ثلاثة أيام أما الآن بوجود الآلات الحديثة تستغرق ساعتين فقط.

مهما اختلفت الأذواق يجب علينا الاحتفاظ بالجانب التراثى لدينا لأن الاحتفاظ به يُمثل الاحتفاظ بهويتنا المصرية، وهذا عكس ما قاله "محمود" أن الإقبال على الطبلية يكاد يكون معدومًا بسبب الأدوات الحديثة كالسفرة، مما أدى إلى تعلمه صنع السفرة وغيرها من الموبيليات لقلة الطلب على الطبلية بالرغم من الفرق الملحوظ في ثمن كليهما، حيث يتراوح ثمن السفرة من ٤ آلاف إلى ١٢ ألف جنيه، بينما يتراوح ثمن الطبلية من ٣٠٠ إلى ٨٠٠ جنيه، وتتراوح أسعار الأنتريهات من ٣ إلى ٧ آلاف جنيه، وغرف النوم من ٦ إلى ١٢ ألف جنيه، وغرف الأطفال من ٣ إلى ٨ آلاف جنيه.

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