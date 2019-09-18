مستقبل وطن ينظم معرضا مجانيا للمستلزمات المدرسية بكفر الشيخ

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ معرضًا مجانيًا للمستلزمات المدرسية بمركز مطوبس تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.



وافتتحت الدكتورة فريدة عبده، أمين الحزب بمركز مطوبس، المعرض الخيري بمدرسة مطوبس الاعدادية بنات، بحضور استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ومدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة.



وقالت فريدة عبده، إن المعرض يضم جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية مثل الحقائب والملابس والأحذية وغيرها ويتم منحها مجانًا للتلاميذ أبناء أهالينا في مركز مطوبس. مشيرة إلى أن المعرض سيستمر حتى نهاية سبتمبر الحالي ويتم متابعته من الحزب يوميًا وتزويده بالمستلزمات حتى نهاية فترة العرض.



يأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لتفعيل المشاركة المجتمعية وإقامة المعارض المخفضة والمجانية لمساندة الدولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.