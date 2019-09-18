نفط الكويت تعلن رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى

أعلنت شركة "نفط الكويت" رفع الحالة الأمنية في جميع منشآتها إلى الدرجة القصوى، بسبب الأحداث الإقليمية الأخيرة.



وبحسب صحيفة "الجريدة"، وجهت الشركة بيانا لرؤساء وكبيري وآمري الأمن في قطاعاتها لتشديد مراقبة الأوضاع الأمنية في منشآت الشركة في مدينة الأحمدي.



وقال البيان:"قررت الآن إدارة شركة نفط الكويت رفع الحالة الأمنية للدرجة الأعلى نظرا للأحداث الاقليمية الأخيرة، وعليه يرجى من رؤساء آمرين الأمن وكبيري آمري الأمن وآمري الأمن أخذ الحيطة وتشديد مراقبة الأوضاع الأمنية في منشآت الشركة في مدينة الأحمدي".



ويأتي ذلك بعدما رفعت وزارتا الدفاع والداخلية الكويتيتين من درجات استعدادهما؛ لتأمين مختلف المواقع والمنشآت في الكويت.



وجاء ذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته إيران على معملي للنفط بشركة أرامكو السعودية.



