ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نفط الكويت تعلن رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:29 م
صدى البلد
حسام رضوان
أعلنت شركة "نفط الكويت" رفع الحالة الأمنية في جميع منشآتها إلى الدرجة القصوى، بسبب الأحداث الإقليمية الأخيرة.

وبحسب صحيفة "الجريدة"، وجهت الشركة بيانا لرؤساء وكبيري وآمري الأمن في قطاعاتها لتشديد مراقبة الأوضاع الأمنية في منشآت الشركة في مدينة الأحمدي.

وقال البيان:"قررت الآن إدارة شركة نفط الكويت رفع الحالة الأمنية للدرجة الأعلى نظرا للأحداث الاقليمية الأخيرة، وعليه يرجى من رؤساء آمرين الأمن وكبيري آمري الأمن وآمري الأمن أخذ الحيطة وتشديد مراقبة الأوضاع الأمنية في منشآت الشركة في مدينة الأحمدي".

ويأتي ذلك بعدما رفعت وزارتا الدفاع والداخلية الكويتيتين من درجات استعدادهما؛ لتأمين مختلف المواقع والمنشآت في الكويت.

وجاء ذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته إيران على معملي للنفط بشركة أرامكو السعودية.

ترشيحاتنا

المعركة تشتعل ..السعودية تضغط على الزناد وتوجه ضربة مدمرة لأهداف إيرانية.. فيديو

أرملة العميد عادل رجائي: دم الشهيد مش هيروح هدر.. فيديو

ميرهان حسين فى إطلالة جريئة بـ فستان أرزق .. صور

لؤي الخطيب يكشف علاقة مبادرة شباب الإخوان في السجون واستهداف الجيش

بالفيديو | ترامب يهدد بشن حرب ضد إيران

ياسمين الخطيب تتعرض لـ وصلة غزل من متابعيها... شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تعلن خطة المرور استعدادا لبدء العام الدراسي.. صور

تركي آل الشيخ يهدي مشجعا سيارة بورش الكان لهذا السبب

لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!