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أخبار العالم

فضيحة جديدة لحزب أردوغان.. بلدية تركية تتنازل عن ملكية 8 مساجد لسداد ديونها

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:35 م
مسجد في تركيا
مسجد في تركيا
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن بلدية دورسون باي بولاية باليكيسير، نقلت ملكية ثمانية مساجد تابعة للبلدية التي يديرها حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى وزارة المالية مقابل سداد ديون ضرائبها التي تقدر بـ22 مليون ليرة.

وقررت بلدية دورسون باي بيع ثمانية مساجد لسداد ديون الضرائب التي تجاوزت 22 مليون ليرة وذلك خلال اجتماع مجلس البلدية في أغسطس الماضي.

ونص القرار، الذي تم اتخاذه لتخفيف أعباء البلدية من الديون، على نقل المساجد الثمانية إلى وزارة المالية مقابل الديون.

وأوضح مجلس البلدية في قراره أنه يتم التخطيط لبيع ونقل ملكية العقارات الواقعة في مركز البلدية وضمن مساحة المؤسسات الدينية في سجل الأراضي الممسوحة بالنجوع، التي تعود ملكيتها إلى البلدية، إلى وزارة المالية مقابل ديون الضرائب.

وتبين أنه عقب هذا الاجتماع تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأنه سيتم نقل ملكية المساجد إلى وزارة المالية بعقود ملكيتهم مقابل ديون الضرائب خلال شهر أكتوبر القادم.

ومن غير المعلوم إن كانت هذه المساجد ستبقى على هيئتها كدور عبادة، أم سيتم هدمها واستخدامها في أنشطة تجارية.

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