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الخارجية السودانية: مصر قدمت دعما سياسيا كبيرا للخرطوم بالاتحاد الافريقى

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:43 م
الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية
خالد محيي الدين
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير أبا بكر الصديق، إن العلاقات المصرية السودانية وطيدة للغاية، حيث يوجد دعم كبير متبادل بين كلا البلدين، ويعتبر كلًا منهما الآخر جزءا من الأمن القومي، لافتا إلي أن مصر لها دور كبير في دعم خيارات الشعب السوداني والوقوف إلى جانبه وتقديم الدعم السياسي له.

وأشار "الصديق"، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "TeN الفضائية"، إلي أن مصر ساهمت في تقديم مساعدات عينية كبيرة وملموسة للسودان، كما ان لديها دور كبير للغاية من خلال رئاستها الاتحاد الإفريقي، حيث أسهمت بقدر كبير جدًا في أن يتخذ الاتحاد الأفريقي موقفا متفهما من التغيير الذي حدث في السودان ويستجيب لما نادت به الثورة في السودان.

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، أن مصر كان لها دور في قرار عودة دولة السودان لاستئناف نشاطها الطبيعي في الاتحاد الأفريقي باعتبار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للاتحاد الأفريقي.

وتابع :" هذا الدعم بين البلدين أمر طبيعي ويعبر عن تاريخ العلاقات بين البلدين والأهمية الاستراتيجية لكلُ منهما للآخر".

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