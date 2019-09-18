خبير أمن معلومات يطالب بتطوير مواقع الوزارات لسرعة الرد على الشائعات.. فيديو

قال وليد حجاج، خبير أمن معلومات، إن هناك دروسا مستفادة من دور السوشيال ميديا منذ عام 2011، مشيرا إلى أنه لا يوجد مصدر واحد موحد لنشر المعلومة.



وأضاف حجاج، في حواره ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أنه يجب تطوير المواقع الالكترونية الرسمية للمؤسسات والوزارات، وذلك لسرعة الرد على الشائعات، وإتاحة المعلومات.



وأوضح خبير أمن معلومات، أن عدم المهنية أيضا لدى بعض الصحفيين، وسرعة نشر معلومات غير الدقيقة، قبل التحقق منها، يساعد على نشر الشائعات.

