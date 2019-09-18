ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

وفاة كيم كارداشيان المكسيك في ظروف غامضة.. تتزعم عصابة مسلحة تابعة لـ إل تشابو..صور

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:58 م
وفاة كيم كارداشيان
وفاة كيم كارداشيان المكسيك
رشا عبدالوهاب
ذكرت صحيفة "لا برينسا" المكسيكية أنه تم العثور على جثة سيدة يعتقد أنها زعيمة الجناح المسلح من عصابة "سينالاوا" ، والتي كان يقودها تاجر المخدرات الشهير جواكين جوزمان الملقب بـ إل تشابو.

وتم العثور على جثة كلوديا أوتشوا فيليكس ملقاة داخل منزل في كوليكان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

اكتسبت فيليكس سمعة سيئة خلال السنوات القليلة الماضية، لأنها تشبه كيم كارداشيان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، وبسبب نشرها صورا مثيرة للاستفزاز على الإنترنت، ومن بينها صورة تحمل فيها بندقية مرصعة بالذهب.

وتعددت الروايات حول وفاة زعيمة العصابة المكسيكية، منها تناول جرعة زائدة من المخدرات إلى الاختناق، كما قالت الشرطة إن الجثة لفتاة أخرى تدعى كارمن بيرنيس، وأشارت إليها بالحرف "إن"، ولم تنشر السبب الرسمي وراء الوفاة.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية أن الشائعات تدور حول رئاسة فيليكس للجناح المسلح الذي يحمل اسم "لوس أنتراكس" من عصابة سينالاوا.

وذكر محققون لصحيفة "لا بريسنا" أن فيليكس ذهبت إلى ملهي ليلي مع رجل قبل ساعات من اكتشاف وفاتها، وحاول الرجل إيقاظها في صباح اليوم التالي إلا أنه فشل، وهو ما جعله يتصل بصديق له تواصل مع السلطات.

واستخدمت فيليكس، وهي في منتصف الثلاثينيات من عمرها، مواقع التواصل الاجتماعي للتفاخر بأسلوب حياتها، ونشر صور لها تبدو فيها شبيهة لكيم كارداشيان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السجن مدى الحياة لـ إمبراطور المخدرات المكسيكي إل تشابو في أمريكا

ترشيحاتنا

ميرهان حسين فى إطلالة جريئة بـ فستان أرزق .. صور

بعد إنتاج حقل بلطيم للغاز.. تعرف على أكبر حقول البترول في مصر

فنانة أمريكية شهيرة تتعرض لأزمة بعد نشر صور فاضحة لها

تركي آل الشيخ يهدي مشجعا سيارة بورش الكان لهذا السبب

آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد

السوبر المصري.. فليكس بروتش وش السعد على نادي الزمالك في تحقيق البطولات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تعلن خطة المرور استعدادا لبدء العام الدراسي.. صور

تركي آل الشيخ يهدي مشجعا سيارة بورش الكان لهذا السبب

لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!