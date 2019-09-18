وفاة كيم كارداشيان المكسيك في ظروف غامضة.. تتزعم عصابة مسلحة تابعة لـ إل تشابو..صور

ذكرت صحيفة "لا برينسا" المكسيكية أنه تم العثور على جثة سيدة يعتقد أنها زعيمة الجناح المسلح من عصابة "سينالاوا" ، والتي كان يقودها تاجر المخدرات الشهير جواكين جوزمان الملقب بـ إل تشابو.



وتم العثور على جثة كلوديا أوتشوا فيليكس ملقاة داخل منزل في كوليكان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.



اكتسبت فيليكس سمعة سيئة خلال السنوات القليلة الماضية، لأنها تشبه كيم كارداشيان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، وبسبب نشرها صورا مثيرة للاستفزاز على الإنترنت، ومن بينها صورة تحمل فيها بندقية مرصعة بالذهب.



وتعددت الروايات حول وفاة زعيمة العصابة المكسيكية، منها تناول جرعة زائدة من المخدرات إلى الاختناق، كما قالت الشرطة إن الجثة لفتاة أخرى تدعى كارمن بيرنيس، وأشارت إليها بالحرف "إن"، ولم تنشر السبب الرسمي وراء الوفاة.



ومن جانبها، ذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية أن الشائعات تدور حول رئاسة فيليكس للجناح المسلح الذي يحمل اسم "لوس أنتراكس" من عصابة سينالاوا.



وذكر محققون لصحيفة "لا بريسنا" أن فيليكس ذهبت إلى ملهي ليلي مع رجل قبل ساعات من اكتشاف وفاتها، وحاول الرجل إيقاظها في صباح اليوم التالي إلا أنه فشل، وهو ما جعله يتصل بصديق له تواصل مع السلطات.



واستخدمت فيليكس، وهي في منتصف الثلاثينيات من عمرها، مواقع التواصل الاجتماعي للتفاخر بأسلوب حياتها، ونشر صور لها تبدو فيها شبيهة لكيم كارداشيان.