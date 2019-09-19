ضرورية وليست رفاهية.. خبير اقتصادي يكشف أهمية المشروعات القومية في مصر

قال محمد نجم الخبير الاقتصادي ، إن البعض يتساءل حول مدى جدوى المشروعات القومية التي تُطلقها الدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلي أن هناك غيابا للوعي لدى المواطنين.





وأشار محمد نجم، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "عمرو عبدالحميد" في برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN" الفضائية، إلى أن تطوير الطرق وإنشاء كباري جديدة من شأنها توفير فرص عمل أكبر للشباب، فضلا عن فتح تلك الطرق المجال لافتتاح شركات جديدة من شأنها أيضا توفير فرص عمل للشباب وخفض معدل البطالة.



