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منوعات

Google تقدم ميزة جديدة للبحث عن مقاطع الفيديو.. تعرف عليها

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:11 م
صدى البلد
كريم جمال
كشف محرك البحث العالمى الشهير جوجل عن ميزة جديدة، تجعل البحث عن مقاطع الفيديو على الإنترنت أكثر سهولة من النسخ السابقة.

ويمكن البحث بكل سهولة فى الفترة الزمنية أو التفاصيل التى ترغب بها ولكن باللغة الإنجليزية فقط، وهو الأمر الذى سيسهل مهمة البحث بمجرد القيام بها، خاصةً وأن مستخدمى يوتيوب تضاعف أعدادهم بصورة ضخمة فى السنوات السابقة.

يذكر أن عدد مستخدمى محرك البحث جوجل، قد زادوا بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، ليصل إجمالى العدد إلى 2 مليار شخص.

كانت قد ظهر موقع يوتيوب فى فبراير 2005 منذ 14 عامًا، ولم يكن لنفس الغرض، إلا أنه تطور تدريجيا ليصبح أحد أهم منصات التواصل الاجتماعى فى العالم.

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