بايرن ميونيخ يتقدم على سرفينا زفيزدا 1-0 في دورى ابطال اوروبا

تقدم فريق بايرن ميونيخ على منافسه سرفينا زفيزدا بهدف دون رد في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات في بطولة دورى ابطال اوروبا.



تمكن كينغسيلي كومان لاعب بايرن ميونيخ من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34 من عمر المباراة، وأعلن التقدم لفريقه على منافسه سرفينا زفيزدا حتى نهاية الشوط الأول.



دخل الفريقان المباراة بحماس كبير على أمل الوصول الى تحقيق أول ثلاث نقاط في أول مباراة من مشوار بطولة دورى ابطال اوروبا.