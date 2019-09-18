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تفاصيل ضبط وزارة الصحة 1128 طن أغذية فاسدة فى محافظتين.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:12 م
اغذية فاسدة
اغذية فاسدة
عمرو ممدوح
قالت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إنه تم ضبط 1128 طنا و533 كجم أغذية فاسدة بالبحيرة والجيزة خلال يومين فقط.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي ام سي» أن وزارة الصحة تعمل على إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، مشيرة إلى أنه تم ضبط 925 طن أغذية فاسدة من منشأة واحدة فقط.

وأوضحت أن المنشأة المضبوطة بها عبوات قديمة، ومجهولة المصدر، ولا يوجد عليها أي بيانات، مشيرة إلى أن هذه المنشأة لها خطوط إنتاج ضخمة، وما شهدناه نوعا من أنواع التدليس وغش المواطنين.

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