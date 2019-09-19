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أخبار البلد

عمال مصر: مواصلة العمل والعطاء لاستكمال مسيرة بناء الرئيس السيسي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:18 ص
الاتحاد العام لنقابات
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
محمد غالي
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظماته النقابية فى كافة مواقع الإنتاج والخدمات على تجديد العهد والوفاء للوطن.

وبايع الاتحاد الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الإنجازات العملاقة الذي وضع مصر فى صفوف الدول المتقدمة مؤكدًا حرصهم على مواصلة العمل والعطاء لاستكمال مسيرة البناء والتقدم نحو مستقبل أفضل للوطن رافضين بشدة جميع الدعاوى الباطلة التى تريد النيل من الوطن ومقدراته.

ودان الاتحاد العام الذى يضم جميع العمال الشرفاء في بيان، تلك الدعاوى الباطلة والأكاذيب المضللة التى يرددها البعض على صفحات التواصل الاجتماعى.

وأكد اتحاد العمال أن عمال مصر سيظلون جنودا أوفياء خلف القيادة السياسية يقفون بصلابة بجانب حماة الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يؤدون واجبهم الوطنى بكل أمانة وشرف.

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