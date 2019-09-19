عمال مصر: مواصلة العمل والعطاء لاستكمال مسيرة بناء الرئيس السيسي

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظماته النقابية فى كافة مواقع الإنتاج والخدمات على تجديد العهد والوفاء للوطن.





وبايع الاتحاد الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الإنجازات العملاقة الذي وضع مصر فى صفوف الدول المتقدمة مؤكدًا حرصهم على مواصلة العمل والعطاء لاستكمال مسيرة البناء والتقدم نحو مستقبل أفضل للوطن رافضين بشدة جميع الدعاوى الباطلة التى تريد النيل من الوطن ومقدراته.





ودان الاتحاد العام الذى يضم جميع العمال الشرفاء في بيان، تلك الدعاوى الباطلة والأكاذيب المضللة التى يرددها البعض على صفحات التواصل الاجتماعى.



