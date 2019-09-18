برلماني: دعم القطاعات الجاذبة للعملة الصعبة يسهم في خفض الدين

قال إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عجز الموازنة يشهد انخفاضا ملحوظا وزيادة الجهد فى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى يحقق خفض عجز الموازنة والدين العام.



وأضاف النائب إبراهيم نظير، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، يجب تركيز الجهود على القطاعات التى تساهم فى إدخال العملة الصعبة مثل تيسير اجراءات الاستثمار أمام المستثمرين الاجانب وتشجيع السياحة، الاستغناء على السلع الترفيهية التى يتم استيرادها من الخارج لتوفير العملة الصعبة.



وتابع نظير: يجب أيضا تشجيع الصناعة ودعم المستثمرين المحليين لتشجيع التصدير، لافتا إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى فتح أسواق خارجية جديدة خاصة داخل القارة السمراء.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ونائبه للسياسات المالية، حيث وجه بمواصلة بذل الجهود اللازمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.