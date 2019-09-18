ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: دعم القطاعات الجاذبة للعملة الصعبة يسهم في خفض الدين

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:41 م
صدى البلد
أسامة علي
قال إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عجز الموازنة يشهد انخفاضا ملحوظا وزيادة الجهد فى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى يحقق خفض عجز الموازنة والدين العام.

وأضاف النائب إبراهيم نظير، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، يجب تركيز الجهود على القطاعات التى تساهم فى إدخال العملة الصعبة مثل تيسير اجراءات الاستثمار أمام المستثمرين الاجانب وتشجيع السياحة، الاستغناء على السلع الترفيهية التى يتم استيرادها من الخارج لتوفير العملة الصعبة.

وتابع نظير: يجب أيضا تشجيع الصناعة ودعم المستثمرين المحليين لتشجيع التصدير، لافتا إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى فتح أسواق خارجية جديدة خاصة داخل القارة السمراء.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ونائبه للسياسات المالية، حيث وجه بمواصلة بذل الجهود اللازمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.

ترشيحاتنا

التوتر يتصاعد.. الحرس الثوري الإيراني ينشر 200 فرقاطة في الخليج

مقهورين من الملكة.. مراحل تطور شكل أحلام الشامسي في 5 سنوات.. صور

تعرف على رسالة مسئولي نادي الزمالك إلى شيكابالا

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار بـ سليفى من داخل سيارتها

بفستان قصير ومكشوف .. زينة تتألق في أحدث ظهور لها

آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تعلن خطة المرور استعدادا لبدء العام الدراسي.. صور

تركي آل الشيخ يهدي مشجعا سيارة بورش الكان لهذا السبب

لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!