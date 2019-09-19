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اقتصاد

البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة القياسي إلى 4.25%

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
رويترز
قال البنك المركزي الأردني اليوم إنه قرر خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 بالمئة في تحرك يهدف للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، وجاء القرار بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية.

وقال المركزي الأردني في بيان إنه اتخذ قرار خفض الفائدة في ضوء التطورات في أسعار الفائدة في الأسواق الدولية والإقليمية، وأضاف أن هذه الخطوة ستحفز أيضا النمو بتشجيع البنوك على إقراض الشركات إلى جانب تعزيز الإنفاق المحلي.

وتشتكي الشركات من ضعف ثقة المستهلكين، وتعاني قطاعات كثيرة من ركود وهبوط في الربحية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الأردن سينمو بحوالي 2.2 بالمئة في 2019 مع متوسط لمعدل تضخم أسعار المستهلكين عند 2 في المئة.

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