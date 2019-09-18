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محافظات

حقائب مدرسية وملابس.. مزاد بالإسكندرية لبيع المتعلقات المفقودة بالمواصلات

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:17 م
مزاد بالاسكندرية
مزاد بالاسكندرية لبيع المتعلقات المفقودة
أحمد عبد العزيز
نظمت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، على مدار ثلاثة أيام، مزادا علنيا لبيع المتعلقات المفقودة بالترام والأتوبيسات التي لم يستدل على أصحابها.

وعقد المزاد الذي أعلنت عنه الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمقر الهيئة بمنطقة مصطفى كامل، لبيع المتعلقات التي عثر عليها داخل وسائل النقل التابعة لها ولم يستدل على أصحابها طيلة عام كامل.

ومن جانبه، قال المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، إن المزاد ليس بجديد فهو يقام كل عام تقريبا، منوها أن سائقي ومحصلي الترام والأتوبيسات يعثرون على متعلقات تركها الركاب.

وأضاف صقر، أن أبرز الأشياء التي بيعت في المزاد هذا العام ملابس مستعملة نسيها المصطافون وحقائب مدرسية وكتب، موضحا أنه بيع خلال المزاد نحو 200 قطعة وحقيبة متنوعة بمبلغ يتراوح بين 4 إلى 6 آلاف جنيه.

وأوضح مدير إدارة الحركة بالنقل العام، أن المزاد أداره 7 موظفين من المحاسبين والتفتيش المالي بهيئة النقل العام بالإسكندرية، وحضره عدد كبير من تجار الخردة والمواطنين.

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