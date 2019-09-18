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نظهر صورة مصر الحقيقية..ضياء رشوان: نرد على الحملات الممنهجة ضد الدولة..فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:25 م
الكاتب الصحفي ضياء
الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
البهى عمرو
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، إن الهيئة تقوم بالرد على الشائعات التي تصدر من دول خارجية، وأن المركز الصحفي للهيئة تضم 1500 صحفي أجنبي.

وأضاف، ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أن الهيئة لديها عدد من المكاتب فى الدول الخارجية تصل لـ 9 مكاتب.

وأوضح ضياء رشوان، أننا نبني صورة حقيقية لمصر، ونقوم بالرد على الحملات الممنهجة التى تتم ضد الدولة.

وأشار ضياء رشوان، إلى أن، رويترز فى مرة قامت بسحب تقرير مغلوط عن مصر لأنه غير مطابق للمهنية، مؤكدًا أن ذلك حدث بعد التواصل معهم، وكشف الحقائق.

وأوضح أن الهيئة حريصة على المهنية وحرية الصحافة، وتتعامل مع المؤسسات الأجنبية بالمهنية، تناول المعلومات و القضايا، وان عدد المراسلين الأجانب فى مصر 1500 مراسل.

وتابع: بي بي سي تضم محررين من جنسيات مختلفة ولديهم انتماءات سياسية.

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