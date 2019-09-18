برلمانى: نحتاج إلى دراسة حقيقية لقرار استبدال الـ توك توك بـ مينى فان

قال النائب فتحى الشرقاوى ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن التوك توك أصبح يمثل وباء فى كل أنحاء الجمهورية ، بعد دخوله إلى المدن والطرق السريعة.



وأشار الشرقاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن سيارة المينى فان بديل التوك كانت تحتاج إلى وجود الية لدراستها من كل النواحى، والنقاش وعرض الاراء بشأنها ، خاصه وأنها لا تزال تجربة جديدة لا نعرف عنها أى شيء.



وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أننا على سبيل المثال لانعرف شروط سيرها وما إذا كان لها الحق فى السير على الطرق السريعة ، وبالتالى فإن كل هذه الأمور مبهمة ، ونريد حلها بطريقة مدروسة.



وكانت قد بدأت محافظة كفر الشيخ، الثلاثاء الماضى، اتخاذ إجراءاتها نحو استبدال التوك توك،بسيارات الميني فان من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، والتي أعلنت عن بدء العمل في المنظومة من خلال تحديد شروط معينة.



ووجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه في كفر الشيخ، أصحاب مركبات التوك توك بسرعة التوجه لمقر الوحدة المحلية لتسجيل البيانات الخاصة بمركباتهم، من أجل الحصول علي كود تعريفي خاص تمهيدًا لاستبداله، وذلك حتى اليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل.



وحددت الوحدة المحلية المستندات والأوراق المطلوبة، وهي:



1 - استيفاء استمارة تعريفية تضمن بيانات صاحب مركبة التوك توك.

2 - صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

3 - صورة من رخصة المركبة إن وجدت.

4 - صورة من المبايعة.

5 - صور التوكيلات إن وجدت.

6 - دوسيه.



