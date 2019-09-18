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اقتصاد

السلع التموينية تشتري 180 ألف طن قمح روسي في مناقصة عالمية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:41 م
قمح
قمح
رويترز
قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، اليوم الأربعاء إنها اشترت 180 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية للشحن في الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر.

وقال تجار إن الهيئة لم تشتر أي من الشحنات في عروض لفترة ثانية للشحن من الأول إلى العاشر من نوفمبر .

وفي مناقصتها السابقة في 27 أغسطس، اشترت الهيئة 350 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني والفرنسي للشحن في الفترة بين الأول والعاشر من أكتوبر.

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