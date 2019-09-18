نجوم المجتمع ضيوف مهرجان هارموني بـ الكاتدرائية .. الجمعة

يقام مهرجان" هارموني" في موسمه الثاني علي مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في احتفالية كبيرة وذلك يوم الجمعه بقيادة الاعلامية والكاتبة عبير حلمي.



ويحل الموسيقار الكبير حلمي بكر والفنانة الكبيرة لبني عبدالعزيز والكاتب والسيناريست وليد يوسف والفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز والفنان محمد نجاتي والفنان احمد عبدالله محمود ضيوف شرف علي المهرجان.



كما يحل أيضًا: الفنان هاني محروس والمخرج احمد خضر والمخرج نبيل الجوهري والفنان عاصم سامي والفنان ماهر لبيب واللواء أحمد ونيس والإعلامية هدي ابراهيم ونائب البرلمان أيمن منصور والنائب جون طلعت والنائب محمد الكومي وسفير النوايا الحسنة الدكتورة كورين ملاك والمستشار العسكري لجامعة الدول العربية اللواء محمود خليفة وبعض والانبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد الشخصيات الدينية والسياسية وأعضاء مجلس الشعب.



مهرجان "هرموني" مهرجان فني ثقافي للمواهب الصوتية علي مستوي مصر والوطن العربي متخصص في مجال الترانيم والألحان القبطية باختيار لجان متخصصة في مجال الموسيقي والألحان.؛ وقد شارك في مسابقة المهرجان ٢٦٠ فرد صوليست و١٣ كورال وتم تصفيتهم الي افضل عشرة وعرض اصواتهم علي جميع الضيوف في المهرجان يوم الجمعة علي مسرح الأنبا رويس، بمصاحبة فريق الكورال بقيادة الدكتور مجدي وليم.