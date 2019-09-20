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ثقافة

40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:47 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
إذا كنت من محبي التراث والفنون، فاننا ندعوك لجولة مصورة قمنا بها في المتحف الإسلامي وننشر منها 40 صورة،رصدنا خلالها عشرات اللوحات المرسومة والصور في معرض فنون تشكيلية في المتحف ضمن فعاليات الملتقى السنوي السابع للكتابات والزخارف التراثية،تحت رعاية إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف.

المعرض يأتي بعنوان"الكتابات والزخارف التراثية"،ويتضمن إبداعات حوالي 70 فنانًا،فيما تنوعت أعمالهم الفنية ما بين الرسم والخزف والنحت والتصوير الفوتوغرافي والأعمال الخشبية والجرافيك والخط عربي.

وحققت الأعمال المشاركة امتزاجا بين الفن والتاريخ،وذلك بتنوع موضوعاتها التي رصدت جوانبا مهمة من تراثنا القديم والحديث،فكثير من الصور الفوتوغرافية المشاركة أظهرت عظمة المنشآت الأثرية الإسلامية وعناصرها المختلفة،خاصة الشبابيك والزخارف الفنية بها.

كما أن كثيرًا من اللوحات المرسومة تناولت جوانب تراثية وفلكلورية مصرية أصيلة،مثل الفلاحة التي تعمل بجد واجتهاد في بيع منتجات الأرض الزراعية، والألعاب التي كنا نمارسها ونحن صغار في الشوارع والحارات،هذا غير لوحات الخط العربي التي أبدع فنانوها في إبراز جماله بتنويعات مختلفة من الحروف.

وعقب انتهاء جولتنا،طلبنا من د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف كلمة تلخص هدف المعرض،وقال لنا:المتحف الإسلامى بالقاهرة اكبر متاحف الدنيا للآثار الإسلامية،ويحوى هذا المتحف العريق أكثر من مائة ألف تحفة أثرية، تعود أقدمها إلى عصر الخلفاء الراشدين مرورا بالعصور والحقب التاريخية المختلفة حتى تصل بنا إلى عصر أسرة محمد على والدولة الحديثة.
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي
40 صورة لإبداعات 70 فنانا في الكتابات والزخارف التراثية بالمتحف الإسلامي

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