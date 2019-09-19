ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الجمهور لـ منة فضالى عن دورها في قيد عائلي: قمة النضج الفني وننتظر المزيد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:40 ص
منة فضالى
منة فضالى
محمد هاني
حلت الفنانة منة فضالي ظهر أمس، الأربعاء، ضيفة بموقع "صدى البلد" لتكريمها على دور "كاملة" في مسلسل "قيد عائلي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا الفترة السابقة.

واستطلعت كاميرا "صدى البلد" آراء الجماهير ومعجبي الفنانة الشابة لمعرفة رأيهم في دور كاملة، وتوجيه رسالة لها. 

أبرز الآراء : 

قال محمد حسام، إنه من أشد المعجبين بالفنانة الشابة، وأنه يعشقها في جميع الأدوار التي تقوم بها ولكن دور "كاملة" كان مختلفًا عن أي دور قدمته، موضحًا "منة فضالي في دور كاملة كانت في قمة نضجها الفني"، واختتم "دور واحد مش كفاية يا منة عايزين نشوفك أكتر وأكتر". 

وأكد بدر الدين أنه معجب بأداء منة فضالي في مسلسل "قيد عائلي"، وأنه يحبها كثيرا متمنيًا لها كل التوفيق كما أوضح أن شقيقاته يضعن صور منة فضالي في حجرتهن من شدة حبهن لها.

يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منة فضالى تهنئ لقاء سويدان بعيد ميلادها .. صور

منة فضالي تبهر متابعيها بجمالها بعدة صور من مسلسل قيد عائلي 2

منة فضالى تعلن مشاركتها فى مسلسل قيد عائلى

بنظرة حزينة.. منة فضالى تثير تساؤلات متابعيها عبر إنستجرام

شاهد.. منة فضالي تشكر مهرجان الفضائيات العربية

منة فضالي والأسطورة معاً .. شاهد

ترشيحاتنا

إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

عامل الوقت.. مصطفى الفقى: إثيوبيا تعاملت معنا بأسلوب اليهود.. فيديو

بعد إنتاج حقل بلطيم للغاز.. تعرف على أكبر حقول البترول في مصر

الدنيا دواره يا بهلوان .. رد نارى من ريهام سعيد على مروان يونس

التموين تزف بشرى سارة لـ المحذوفين من الدعم .. فيديو

احمد موسى يعلن حدثا فى مصر ينتظره العالم العربى يوم الجمعة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق صبرى فى زيارة للمعهد القومي للأورام ..صور

الداخلية تعلن خطة المرور استعدادا لبدء العام الدراسي.. صور

تركي آل الشيخ يهدي مشجعا سيارة بورش الكان لهذا السبب