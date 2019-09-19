الجمهور لـ منة فضالى عن دورها في قيد عائلي: قمة النضج الفني وننتظر المزيد

حلت الفنانة منة فضالي ظهر أمس، الأربعاء، ضيفة بموقع "صدى البلد" لتكريمها على دور "كاملة" في مسلسل "قيد عائلي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا الفترة السابقة.





واستطلعت كاميرا "صدى البلد" آراء الجماهير ومعجبي الفنانة الشابة لمعرفة رأيهم في دور كاملة، وتوجيه رسالة لها.





أبرز الآراء :





قال محمد حسام، إ نه من أشد المعجبين بالفنانة الشابة، وأنه يعشقها في جميع الأدوار التي تقوم بها ولكن دور "كاملة" كان مختلفًا عن أي دور قدمته، موضحًا "منة فضالي في دور كاملة كانت في قمة نضجها الفني"، واختتم "دور واحد مش كفاية يا منة عايزين نشوفك أكتر وأكتر".





وأكد بدر الدين أنه معجب بأداء منة فضالي في مسلسل "قيد عائلي"، وأنه يحبها كثيرا متمنيًا لها كل التوفيق كما أوضح أن شقيقاته يضعن صور منة فضالي في حجرتهن من شدة حبهن لها.





يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.