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تعليم

إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الحقوق بجامعة القاهرة اليوم

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:27 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامي
تستقبل جامعة القاهرة اليوم، الخميس، الطلاب الجدد المرشحين لكلية الحقوق من حرف (غ) إلى حرف (ي)، لإجراء الكشف الطبي والتي تستمر حتى نهاية سبتمبر.

وكانت جامعة القاهرة أعلنت جدول الكشف الطبي المخصص لكل كلية للطلاب الجدد في جامعة القاهرة.

وجاء بالجدول أن يوم 27 أغسطس الجاري لكليتي الطب البشري وطب الأسنان ويوم 28 للصيدلة، ويوم 29 لكليتي الطب البيطري والتمريض، ويوم 31 لكلية الهندسة من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، وتستمر حتي أول سبتمبر ، ويوم 2 سبتمبر كلية الهندسة من حرف (غ) إلي حرف (ي).

وحسب الجدول المعلن، يوم 3 سبتمبر لكلية الإعلام، ويوم 4 سبتمبر لكليتي العلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية، ويوم 5 سبتمبر لكليتي الآثار والتخطيط العمراني، ويوم 7 سبتمبر لكليتي التربية النوعية ورياض الأطفال، ويوم 8 سبتمبر لكلية العلوم، ويوم 9 سبتمبر لكلية الحاسبات، و 10سبتمبر لكلية الزراعة، ويوم 11 سبتمبر لكلية دار العلوم، ويوم 12 سبتمبر كلية التجارة من حرف (أ) إلي حرف (ذ)، ويوم 14 سبتمبر كلية التجارة من حرف (ر) إلي حرف (ق)، ويوم 15 سبتمبر كلية التجارة من حرف (ك) إلي حرف (ي)، ويوم 16 سبتمبر كلية الآداب من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، ويوم 17 سبتمبر كلية الآداب من حرف (غ) إلي حرف (ي)، ويوم 18 سبتمبر كلية الحقوق من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، ويوم 19 سبتمبر كلية الحقوق من حرف (غ) إلي حرف (ي)، وتكون الفترة من 21 سبتمبر وحتى 24 من نفس الشهر للطلاب المتخلفين عن الكشف الطبي من كافة الكليات.

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