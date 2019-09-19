إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الحقوق بجامعة القاهرة اليوم

تستقبل جامعة القاهرة اليوم، الخميس، الطلاب الجدد المرشحين لكلية الحقوق من حرف (غ) إلى حرف (ي)، لإجراء الكشف الطبي والتي تستمر حتى نهاية سبتمبر.





وكانت جامعة القاهرة أعلنت جدول الكشف الطبي المخصص لكل كلية للطلاب الجدد في جامعة القاهرة.





وجاء بالجدول أن يوم 27 أغسطس الجاري لكليتي الطب البشري وطب الأسنان ويوم 28 للصيدلة، ويوم 29 لكليتي الطب البيطري والتمريض، ويوم 31 لكلية الهندسة من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، وتستمر حتي أول سبتمبر ، ويوم 2 سبتمبر كلية الهندسة من حرف (غ) إلي حرف (ي).



