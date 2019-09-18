خبير اقتصادى يكشف أهمية دور القوات المسلحة في المشروعات القومية

قال الخبير الاقتصادي، محمد نجم، إن هناك أهمية كبيرة لدخول القوات المسلحة المصرية في بعض المشروعات القومية الكبري التي تقوم بها مصر، لافتا إلي أن الفترة الماضية بعد عام 2011 تدهورت كافة مؤسسات الدولة سواء المؤسسات المدنية أو القطاع الخاص، ولم يتبق سوى القوات المسلحة.



وأشار "نجم"، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المذاع علي فضائية "TeN"، إلي أن القوات المسلحة كانت الوحيدة القادرة على الإدارة والتخطيط، فضلا عن الإشراف على المشروعات القومية الكبري في مصر، ولم يقتصر دور الجيش على الناحية العسكرية فقط .



منوها، إلى أنه لا توجد مؤسسة في مصر تتسم بالانضباط الكامل مثل القوات المسلحة، كل مؤسسات الدولة في حالة صعبة جدا وكان لمؤسسة الجيش دور في حماية الدولة ، ولها دور أساسي في المشاركة في التنمية بقدر المستطاع ، والبنوك لولا وجود القوات المسلحة في الصورة وإنها هي اللي ستدير المشروعات ما كانت للبنوك أن تطمئن على أن أموالها سترد".