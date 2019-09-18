ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير اقتصادى يكشف أهمية دور القوات المسلحة في المشروعات القومية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:42 م
ارشيفية
ارشيفية
خالد محيي الدين
قال الخبير الاقتصادي، محمد نجم، إن هناك أهمية كبيرة لدخول القوات المسلحة المصرية في بعض المشروعات القومية الكبري التي تقوم بها مصر، لافتا إلي أن الفترة الماضية بعد عام 2011 تدهورت كافة مؤسسات الدولة سواء المؤسسات المدنية أو القطاع الخاص، ولم يتبق سوى القوات المسلحة.

وأشار "نجم"، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المذاع علي فضائية "TeN"، إلي أن القوات المسلحة كانت الوحيدة القادرة على الإدارة والتخطيط، فضلا عن الإشراف على المشروعات القومية الكبري في مصر، ولم يقتصر دور الجيش على الناحية العسكرية فقط .

منوها، إلى أنه لا توجد مؤسسة في مصر تتسم بالانضباط الكامل مثل القوات المسلحة، كل مؤسسات الدولة في حالة صعبة جدا وكان لمؤسسة الجيش دور في حماية الدولة ، ولها دور أساسي في المشاركة في التنمية بقدر المستطاع ، والبنوك لولا وجود القوات المسلحة في الصورة وإنها هي اللي ستدير المشروعات ما كانت للبنوك أن تطمئن على أن أموالها سترد".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشأت الديهي: المشروعات القومية في مصر هي حصاد للأجيال القادمة

سمير فرج: المشروعات القومية والطرق تقام على أعلى مستوى.. فيديو

ياسر رزق: لولا الجيش لانهارت الدولة المصرية

ترشيحاتنا

رجاء الجداوي توجه رسالة لـ الرئيس السيسي.. شاهد

وأنا عندي 18 سنة.. نشوى مصطفى تستعيد الذكريات.. والجمهور: رفيعة أوي

العقد يعطيه الحق.. الزمالك يوافق على مطالب ميتشو .. تعرف عليها

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة مدوية بشأن الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر

حصل على 80 % من الاصوات.. أحمد موسى يكشف اسم المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر..فيديو

تداول فيديو لـ ضربة جوية شنتها السعودية ضد مواقع إيرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تعلن خطة المرور استعدادا لبدء العام الدراسي.. صور

تركي آل الشيخ يهدي مشجعا سيارة بورش الكان لهذا السبب

لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!