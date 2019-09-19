نصائح لـ طلاب الثانوية العامة الجدد يجب اتباعها قبل بدء الدراسة

تعتبر شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أحد أهم المراحل التي يتوقف عليها مستقبل الطالب، نظرا لتحديدها اى الكليات والتخصصات سيكمل الطالب دراسته فيها .



وترتبط الثانوية العامة دائما بالتوتر والضغط النفسي للطلاب و الاسر المصرية ،لذا يجب على الطالب ان يستعد ويتٱهب لهذه الفترة جيدا .



ويقدّم صدى البلد مجموعة من النصائح لطلاب الصف الثالث الثانوي للاستعداد لهذا العام الدراسى :



١- يعتقد بعض الطلاب أن دراسة مقررات الصف الثالث الثانوي قبل بداية العام الدراسي سيسهل عليهم مذاكرتها خلال مرحلة الثانوية العامة ، إلا أنها معلومة غير صحيحة تحدث اضطراب للطلاب و تجعلهم مرتبكين كليا .



٢- يجب على الطالب ان يكون دارسا جيدا لبعض قواعد اللغة العربية و الانجليزية و اللغة الثانية قبل ان يبدأ العام حتى يلم بما سيدرسه فى هذه اللغات .



٣- يجمع الكثيرون على أن الدراسة بالصف الثالث الثانوي تحتاج إلى مجهود مضاعف يفوق الذي يبذل الطلاب في أي صف دراسي يسبقه ،لذا لا يجب ان يتكاسل الطالب فى دراسة هذه السنة .



٤- من أهم الأشياء التي تخفف عن الطالب ضغوط شهادة الثانوية هى البيئة المحيطة به وخاصة في المنزل. لذا يجب توفير مناخ هادى للطلاب



٥- الاعتماد على حل امتحانات سابقة للمواد لتوقع الاسئلة و التمرين على كيفية الحل .



٦- تجنب الاحباط النفسى او التعرض لاى من الضغوط الحياتية .



٧- يجب وضع هدف يطمح الطالب اليه وليس اختيار اى كلية قمة.