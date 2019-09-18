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ديني

على جمعة: التصوف منسوب للنبي وصحابته الكرام

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:36 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن التصوف منسوب للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام، وأننا نصلح المجتمع والناس والصوفية جزء لا يتجزأ من مصر، ونقول للشعب حتى لمن لا ينتمي إلى التصوف، ألا نستمع للمفسدين الذين يهاجمون مصر والدولة بما يندي له الجبين، نقول لهم نحن أهل إصلاح ونطالبكم بتقوى الله ولا تستمعوا لهؤلاء». 

وأضاف في كلمته بالمؤتمر العام للتصوف، المنعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات، أن الاجتماع الحاشد الصوفية يوضح مدى انتشار الصوفية وتحقق العباد من سلامة منهجها.

وأشار إلى أن التصوف يلبي حاجة المجتمع وقادر على إصلاح هذا الوطن العزيز، ونقول لوطننا لقد أوصى الله بك ولن نفرط في وصية ربنا والحمد لله الذي هدانا لك وهدفنا مساندة الدولة ومؤسساتنا وجيشنا وشرطتنا، ونقول لكافة مؤسساتنا سيروا على بركة الله وأصلحوا من حولكم".

وأكد الدكتور علي جمعة، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو القدوة في كل شيء، وقد علمنا ما الإيمان والإسلام والإحسان، وقام علماء لحفظ الإيمان وآخرون لحفظ الإسلام وآخرين لحفظ الإحسان وهم أهل التصوف".

وواصل: «واجب الصوفية السعي إلى إصلاح المجتمع من حولهم ودعم المنظومة التي تركنا عليها النبي، وهي المحجة البيضاء وأن نحول أخلاق النبي لبرامج عملية نعيشها ونحياها وندعو عليها»

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