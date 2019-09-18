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أخبار العالم

نشَرَ فيديو رقص لها فى ذكرى هجمات 11 سبتمبر.. إلهان عمر تتهم ترامب بتعريض حياتها للخطر

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:54 م
النائبة الديمقراطية
النائبة الديمقراطية بالكونجرس إلهان عمر
أحمد محرم
اتهمت النائبة الديمقراطية المسلمة من أصل صومالي إلهان عمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعريض حياتها للخطر، بعدما أعاد نشر مقطع فيديو على حسابه بموقع "تويتر"، ظهرت فيه إلهان عمر ترقص في حفل في ذكرى هجمات 11 سبتمبر.

وبحسب صحيفة "الجارديان"، استنكرت إلهان عمر هذه الخطوة من ترامب، وأوضحت أن الحفل الذي حضرته ورقصت فيه أقيم خلال يوم مختلف عن ذكرى هجمات 11 سبتمبر.

ونقلت الصحيفة عن عمر قولها "كان هذا خلال احتفال أقيم في عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال بالنائبات السود في الكونجرس. مازال رئيس الولايات المتحدة ينشر الأكاذيب التي تعرض حياتي للخطر. ما الذي يفعله تويتر كي يكافح هذا التضليل؟".

وكان ترامب قد نشر في أبريل الماضي تغريدة أرفق بها مقطع فيديو ظهرت فيه النائبة المسلمة بمجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، معلقة على أحداث 11 سبتمبر وكتب "لن ننسى أبدًا"، ملمحًا إلى تأييد عمر لهجمات 11 سبتمبر.

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