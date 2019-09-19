اليوم.. فتح باب التظلمات لـ المستبعدين من التموين

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، إعادة فتح باب التظلمات على المستبعدين من منظومة بطاقات التموين مرة أخرى، وذلك في الفترة من 19 سبتمبر إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك تلبية لأفراد الأسرة المصرية عقد مطالبات بذلك.





وسيواصل موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg تلقي تظلّمات المُستبعدين من منظومة بطاقات التموين ضمن المرحلة الجديدة، بدءا من اليوم الخميس، ويمكنكم التعرف على كيفية التظلم على وقف بطاقة التموين من خلال الخطوات الآتية:





خطوات التظلم على وقف بطاقة التموين





وينشر "صدى البلد"، خطوات تقدم المواطنين بتظلم عند حذف بياناتهم من بطاقات التموين.





يمكن من خلال 5 خطوات تقديم التظلم على وقف بطاقة التموين عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي كالآتي:





الدخول على موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg.