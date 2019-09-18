دوري أبطال أوروبا .. بايرن ميونخ يفوز على سرفينا زفيزدا 3-0

تغلب فريق بايرن ميونخ على منافسه سرفينا زفيزدا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات في بطولة دورى ابطال أوروبا.



تمكن كينغسيلي كومان لاعب بايرن ميونخ من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34 من عمر المباراة، وأعلن التقدم لفريقه على منافسه سرفينا زفيزدا حتى نهاية الشوط الأول.



وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 80، ومن بعده سجل توماس مولر الهدف الثالث في الدقيقة 90 وأنهى المباراة بالفوز يثلاثة أهداف.



وبهذا الفوز حصد فريق بايرن ميونخ أول ثلاث نقاط في مباراته الأولى من بداية مشواره في بطولة دورى ابطال اوروبا.

