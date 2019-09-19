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محافظات

في حفل عيد المرشدين.. إطلاق اسم الفريق مهاب مميش على كراكة عملاقة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:32 ص
الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
انجي هيبة
احتفلت هيئة قناة السويس برئاسة الفريق اسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس بعيد المرشدين، في احتفالية مسائية فنية، بمحافظة الإسماعيلية، حضرها عدد كبير من المسئولين ومرشدي الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاحتفالية تم تكريم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار رئيس الجمهورية لمشروعات التنمية بمنطقة قناة السويس.

كما تم إطلاق اسم الفريق مهاب مميش علي إحدى الكراكات العملاقة التي ستتسلمها هيئة قناة السويس، خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أعرب الفريق مهاب مميش عن سعادته بالتكريم، داعيا الله بالتوفيق لجميع العاملين بهيئة قناة السويس لما فيه الخير لمصر وشعبها.
في حفل عيد المرشدين.. إطلاق اسم الفريق مهاب مميش على كراكة عملاقة
في حفل عيد المرشدين.. إطلاق اسم الفريق مهاب مميش على كراكة عملاقة
في حفل عيد المرشدين.. إطلاق اسم الفريق مهاب مميش على كراكة عملاقة
في حفل عيد المرشدين.. إطلاق اسم الفريق مهاب مميش على كراكة عملاقة
في حفل عيد المرشدين.. إطلاق اسم الفريق مهاب مميش على كراكة عملاقة

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