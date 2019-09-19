في حفل عيد المرشدين.. إطلاق اسم الفريق مهاب مميش على كراكة عملاقة

احتفلت هيئة قناة السويس برئاسة الفريق اسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس بعيد المرشدين، في احتفالية مسائية فنية، بمحافظة الإسماعيلية، حضرها عدد كبير من المسئولين ومرشدي الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة.





وخلال الاحتفالية تم تكريم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار رئيس الجمهورية لمشروعات التنمية بمنطقة قناة السويس.





كما تم إطلاق اسم الفريق مهاب مميش علي إحدى الكراكات العملاقة التي ستتسلمها هيئة قناة السويس، خلال الفترة المقبلة.



