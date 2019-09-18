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أخبار البلد

بحضور ممثل شيخ الأزهر .. السفارة المصرية بكازاخستان تقيم حفلا ومأدبة عشاء

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:17 م
حفل
حفل
سعيد العربي
في أجواء مصرية احتفالية، أقام القائم بأعمال بالإنابة سفير جمهورية مصر العربية المستشار عبدالحميد الرافعي، حفلا ومأدبة عشاء على شرف حضور الدكتور نظير محمد نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، للمشاركة في مؤتمر زعماء الأديان السابع فى إطار نشر رسالة الإسلام الوسطي، وأيضا بمناسبة تواجد الفريق المصري المشارك في أقوى بطولة عالم للكبار والمؤهلة لدورة أولمبياد طوكيو 2020.

وكان في الاستقبال من البعثة الدبلوماسية الاستاذة الدكتورة راندا الملحق الثقافي المصري في كازاخستان ورئيس البعثة التعليمية بوسط آسيا، والدكتور أشرف الرصاصي وأشرف السعدي الملحقين المالي والإداري.

وبدأت اليوم فى العاصمة الكازاخستانية نور سلطان أعمال الامانة العامة لمؤتمر زعماء الأديان السابع بحضور كل من الدكتور نظير محمد نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر والدكتور محمد الشحات الجندى نائبا عن الدكتور محمد مختار جمعةً وزير الاوقاف، وستتوالي جلسات الانعقاد لإعداد كل مايتعلق بالمؤتمر المقرر انعقاده 2021.

ويأتي ذلك المؤتمر في إطار نشر رسالة الإسلام الوسطى احد معالم الدولة المصرية وتعمل عليها الجامعة المصرية للثقافة الاسلامية والمكتب المصرى للعلاقات التعليمية والثقافية.

وضم الفريق الرياضي، عميد محمد محمود رئيس بعثة بطولة العالم للمصارعة وعضو الاتحادين المصري والافريقي للمصارعة، المدير الفني للروماني الكابتن حسام مصطفي حامد والمدرب محمد إبراهيم زقلط روماني والمدير الفني للمصارعة الحرة الدكتور فرج عبدالرازق والمدير الفني للمصارعة النسائية الكابتن محمد طلبه.
بحضور ممثل شيخ الأزهر .. السفارة المصرية بكازاخستان تقيم حفلا ومأدبة عشاء
بحضور ممثل شيخ الأزهر .. السفارة المصرية بكازاخستان تقيم حفلا ومأدبة عشاء
بحضور ممثل شيخ الأزهر .. السفارة المصرية بكازاخستان تقيم حفلا ومأدبة عشاء

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