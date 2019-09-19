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ثقافة

سويلم وشبلول يناقشان أدب الطفل لـ أبو بكر عزت بدار الكتب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:51 ص
صدى البلد
طارق موسى
يعقد الملتقى الشهرى لمبدعي أدب الطفل الذى يقام بمركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية حول إبداعات كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت .

وتشمل قصص عدة؛ من أشهرها: المنزل الأزرق، التى وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2017، وحمادة صانع السعادة، وقصة علي و صديقه الذكي، التى أعادت طبعها وزارة تنمية المجتمع بالإمارات وتشارك في حملات التوعية بمخاطر الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي... والتى ترجمت للإنجليزية، وكذلك قصة القط الذي صار فأرا، لؤلؤة في السماء، التى تتصدى لموضوع التنمر، وأخيرا قصة الدائرة الحائرة.

جدير بالذكر مشاركة كل من الشاعران الكبيران أحمد سويلم وأحمد فضل شبلول فى مناقشة هذه الأعمال الأدبية، ويدير الملتقى د. أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24/9/2019 الساعة الثالثة عصرا بمقر المركز.

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