رامي رضوان يفند أكاذيب قنوات الإخوان حول نقل أهالي مجرى العيون.. فيديو



قال الإعلامي رامي رضوان، إنه لا يقول سوى الحقيقية، والمعلومات الصحيحة، مشيرا إلى أن قنوات الإخوان نشرت شائعات حول نقل أهالي سور مجرى العيون.



وأضاف رامي ضوان، في برنامجه «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أن أهالينا بسطاء، إلا أن قنوات الإخوان تبدل الحقائق، وقالوا إن الأهالي غاضبين من نقلهم من المساكن العشوائية، وذلك على غير الحقيقة، بل المواطنين المنقولين إلى وحدات سكنية جديدة عبروا عن سعادتهم بشكل واضح.



وأوضح الإعلامي رامي رضوان، أن أهالي المناطق المجاورة للمنقولين، طلبوا نقلهم أيضا إلى وحدات سكنية جديدة، لما وجدوه من مزايا في المساكن الجديدة، وفي بيئة صحية، ومناظر جمالية.

