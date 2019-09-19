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حوادث

ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:12 ص
سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عدة حملات لضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الادارة .

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 11012 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتأتي الحملات فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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