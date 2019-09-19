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حوادث

ضبط مصنع لإنتاج السلع الغذائية الفاسدة بالقليوبية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:19 ص
دقيق فاسد
دقيق فاسد
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية لحيازته 5,650 طن "نشا ذرة دقيق" مستلزمات إنتاج ، وكذا 1500 عبوة "حلويات شرقية" منتج نهائى.. يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود تاريخ إنتاج وصلاحية.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

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