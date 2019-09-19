اهم الاخبار.. فتح تظلمات التموين.. السعودية تثأر لهجوم أرامكو.. ترامب يهدد إيران.. إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر

نشر موقع صدى البلد، على مدار، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
المعركة تشتعل ..السعودية تضغط على الزناد وتوجه ضربة مدمرة لأهداف إيرانية.. فيديو
جاء اول رد فعل للسعودية بقيام مقاتلات سعودية باستهداف مواقع لمليشيات إيرانية في منطقة البوكمال السورية، بحسب ما نقلت صحيفة "اندبندنت عربية" على لسان مصدر غربي مطلع " اقرأ المزيد ".
إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر
استقر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا للمكسيكى خافيير اجيرى " اقرأ المزيد ".
بداية من غد .. فتح باب التظلمات للمستبعدين من التموين
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعادة فتح باب التظلمات على المستبعدين من منظومة بطاقات التموين مرة أخرى، وذلك في الفترة من 19 سبتمبر إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك تلبية لأفراد الأسرة المصرية عقد مطالبات بذلك " اقرأ المزيد ".
بشرى لمالكى السيارات وأصحاب المعاشات حول حقهم فى دعم التموين
كشف النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان عن أنه تم التحدث مع وزارة التموين بشأن محددات الاستبعاد من دعم التموين ، فيما يتعلق بمحدد الأسرة لديها سيارة أحدث من 2013 " اقرأ المزيد ".
إطلاق اسم العالم المصري فاروق الباز على كويكب بالفضاء
قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، إن الاتحاد العالمي للفلك والتابع لهيئة الأمم المتحدة أعلن إطلاق اسم الدكتور وعالم الفضاء المصري فاروق الباز علي كويكب بالفضاء نتيجة لأبحاثه القديرة مع ناسا بداية بمشروع ابولو لاستكشاف سطح القمر فى منتصف ستينيات القرن الماضي وشاملا تصوير الأرض من المدار على رحلة ابوللو سيوز الأمريكية الروسية المشتركة " اقرأ المزيد ".
الألمانى فليكس بروتش حكما لمباراة الأهلى والزمالك فى السوبر
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك" اقرأ المزيد ".
إسلام شاب ياباني على يد عالم مصري بطوكيو.. فيديو
اعتنق أحد الشباب اليابانيين، الإسلام، على يد العالم الشيخ الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، أثناء ملتقى شباب العالم الإسلامي الذي أقيم بطوكيو منذ يومين " اقرأ المزيد ".
ترامب يهدد بشن حرب ضد إيران
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، أن قرار شن الحرب ضد إيران من بين خيارات أخرى يتم بحثها للرد على الهجوم الذي قامت به ضد السعودية، واستهدف منشآت "أرامكو" النفطية " اقرأ المزيد ".
المعركة تشتعل ..السعودية تضغط على الزناد وتوجه ضربة مدمرة لأهداف إيرانية.. فيديو
جاء اول رد فعل للسعودية بقيام مقاتلات سعودية باستهداف مواقع لمليشيات إيرانية في منطقة البوكمال السورية، بحسب ما نقلت صحيفة "اندبندنت عربية" على لسان مصدر غربي مطلع " اقرأ المزيد ".
إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر
استقر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا للمكسيكى خافيير اجيرى " اقرأ المزيد ".
بداية من غد .. فتح باب التظلمات للمستبعدين من التموين
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعادة فتح باب التظلمات على المستبعدين من منظومة بطاقات التموين مرة أخرى، وذلك في الفترة من 19 سبتمبر إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك تلبية لأفراد الأسرة المصرية عقد مطالبات بذلك " اقرأ المزيد ".
بشرى لمالكى السيارات وأصحاب المعاشات حول حقهم فى دعم التموين
كشف النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان عن أنه تم التحدث مع وزارة التموين بشأن محددات الاستبعاد من دعم التموين ، فيما يتعلق بمحدد الأسرة لديها سيارة أحدث من 2013 " اقرأ المزيد ".
إطلاق اسم العالم المصري فاروق الباز على كويكب بالفضاء
قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، إن الاتحاد العالمي للفلك والتابع لهيئة الأمم المتحدة أعلن إطلاق اسم الدكتور وعالم الفضاء المصري فاروق الباز علي كويكب بالفضاء نتيجة لأبحاثه القديرة مع ناسا بداية بمشروع ابولو لاستكشاف سطح القمر فى منتصف ستينيات القرن الماضي وشاملا تصوير الأرض من المدار على رحلة ابوللو سيوز الأمريكية الروسية المشتركة " اقرأ المزيد ".
الألمانى فليكس بروتش حكما لمباراة الأهلى والزمالك فى السوبر
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك" اقرأ المزيد ".
إسلام شاب ياباني على يد عالم مصري بطوكيو.. فيديو
اعتنق أحد الشباب اليابانيين، الإسلام، على يد العالم الشيخ الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، أثناء ملتقى شباب العالم الإسلامي الذي أقيم بطوكيو منذ يومين " اقرأ المزيد ".
ترامب يهدد بشن حرب ضد إيران
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، أن قرار شن الحرب ضد إيران من بين خيارات أخرى يتم بحثها للرد على الهجوم الذي قامت به ضد السعودية، واستهدف منشآت "أرامكو" النفطية " اقرأ المزيد ".