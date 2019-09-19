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حوادث

ضبط 40 طن زيت فاسد بمصنع بالقليوبية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:31 ص
ضبط 40 طن زيت فاسد
ضبط 40 طن زيت فاسد بمصنع بالقليوبية
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط مسئول مصنع لتعبئة المواد الغذائية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لقيامه بإنتاج وتعبئة (40) طن سلع غذائية "زيت طعام" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر (مستلزمات إنتاج) ، و(4800) عبوة سلع غذائية "زيت طعام"مغشوشة ومقلدة ومدون عليها أسماء وعلامات تجارية لشركات تصنيع مواد غذائية، طبقا لما جاء بتقرير اللجنة المشاركة بالمأمورية من الجهات المعنية.

وتبين من خلال الفحص أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

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