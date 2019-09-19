بعد قليل.. الجنايات تستكمل نظر معارضة الزيات و5 آخرين في قضية إهانة القضاء

تنظر بعد ساعات محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكرى، جلسات المعارضة المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.





جدير بالذكر أن المحكمة النقض اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات فى حق 10 متهمين، واعتبرت الحكم الصادر ضدهم غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضة على الحكم وفى مقدمتهم المحامى منتصر الزيات، وفيما تم تأييد الحكم من محكمة النقض فى حق 15 متهما والذين كانوا محبوسين وفى مقدمتهم الرئيس المعزول.



