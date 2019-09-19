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حوادث

بعد قليل.. الجنايات تستكمل نظر معارضة الزيات و5 آخرين في قضية إهانة القضاء

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:49 ص
صدى البلد
أحمد مهدي
تنظر بعد ساعات محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكرى، جلسات المعارضة المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

جدير بالذكر أن المحكمة النقض اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات فى حق 10 متهمين، واعتبرت الحكم الصادر ضدهم غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضة على الحكم وفى مقدمتهم المحامى منتصر الزيات، وفيما تم تأييد الحكم من محكمة النقض فى حق 15 متهما والذين كانوا محبوسين وفى مقدمتهم الرئيس المعزول.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

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