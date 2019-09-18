بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة بـ إيتاى البارود

أصيب 8 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الزراعي أمام عزبة الأربعين بدائرة مركز إيتاى البارود وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغًا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الزراعى بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث أمام عزبة الأربعين بدائرة المركز بسبب السرعة الزائدة حيث اختلت عجلت القيادة بيد سائق السيارة وانحرفت عن الطريق وانقلبت



وأسفر الحادث عن اصابة كل من: نهاد السيد محمود "30 سنة مصابة بكدمات بالفخد، "إسلام الجيوشي محمود" 19 سنة مصابة بجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج،" محمود الجيوشي السيد" 20 سنة مصابة بجروح بالفخد واشتباه ما بعد الارتجاج، "جنة ناجح الجيوشي" 5 سنوات مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، "إيمان الجيوشي السيد" 22 سنة مصابة بجروح بالفخد والساق واشتباه ما بعد الارتجاج،"الجيوشي السيد جيوشى "60 سنة مصاب بجروح بالوجه،" يوسف ناجح الجيوشي" 5 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالفخد، "نزيه الجيوشي السيد" 35 سنة مصاب كدمات بالفخد، "حنين ناجح الجيوشي" 5 سنين مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.



وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

