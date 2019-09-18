الدم السوري رخيص.. كيف استهدفت 3 دول سوريا للانتقام من طهران

في أحد المشاهد السينمائية للفنان أحمد آدم، في فيلم "معلش احنا بنتبهدل" والذي تم إنتاجه في عام 2005، وجه رسالة للرئيس الأمريكي، قال فيها: «أنا بقولك يا عم عم بوش انت لو أثبت إن كوريا الشمالية عندها نووي والمصحف لتسيبها وتضرب سوريا»، لكن مع مرور الأيام لم يعد الأمر قاصرا على كونه مشهدا سينمائيا، لكنه بات حقيقة ملموسة وأمرا واقعا تعانيه سوريا.
سوريا التي كتب عليها أن تعيش سنوات عجافا يبدو أن موقعها الجغرافي، والتدخلات الإيرانية المستمرة في شئونها، والعلاقات الوثيقة التي تجمع نظامها الحاكم بنظام الملالي في طهران، كتبت على هذا الشعب أن يعيش حزينا، وأن يتلقى الطعنات من كل من تسول له نفسه الثأر من جرائم النظام الإيراني، ومليشياته المختلفة في الدول العربية.
سوريا التي كتب عليها أن تعيش سنوات عجافا يبدو أن موقعها الجغرافي، والتدخلات الإيرانية المستمرة في شئونها، والعلاقات الوثيقة التي تجمع نظامها الحاكم بنظام الملالي في طهران، كتبت على هذا الشعب أن يعيش حزينا، وأن يتلقى الطعنات من كل من تسول له نفسه الثأر من جرائم النظام الإيراني، ومليشياته المختلفة في الدول العربية.
رد المملكة العربية السعودية، جاء سريعا، باستهداف مقاتلات سعودية مواقع لمليشيات إيرانية في منطقة البوكمال السورية، وفقا لما نقلته صحيفة "اندبندنت عربية" البريطانية، والتي أكدت أن المقاتلات السعودية يساعدها مقاتلات أخرى شنت هجوما على منطقة البوكمال خاصة فيلق القدس التابع للحرس الثوري ومناطق أخرى من الحدود العراقية السورية.
لم يكن استهداف المملكة العربية السعودية لمناطق في سوريا بسبب الجرائم الإيرانية، هى المرة الاولى التي تدفع فيها سوريا ضريبة ما تفعله طهران، خاصة وأنه لم يمضى أكثر من شهر على استهداف الطيران الإسرائيلي لمناطق في سوريا، اتخذتها القوات الإيرانية قواعد لها، وتستخدمها في إطلاق طائرات وفقا لما تحدده طهران.
وقبل إسرائيل كانت أمريكا ولا زالت، تتخذ من الأراضي السورية مسرحا لتنفيذ تهديداتها للنظام الإيراني، وكلما أردت أن توجه رسالة تحذيرية لإيران لم تجد أمامها غير استهداف مناطق في سوريا، وقصف المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام السوري الموالي لطهران، مما حول الأراضي السورية إلى مسرح للعمليات لكل من يريد الثأر من جرائم النظام الإيراني.