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أخبار العالم

بعد تلقيها تهديدات بالقتل.. صفاء الهاشم تتمسك بفرض رسوم على العمالة الأجنبية بالكويت

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:46 م
النائبة الكويتية
النائبة الكويتية صفاء الهاشم
أحمد محرم
نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن النائبة بالبرلمان الكويتي صفاء الهاشم تأكيدها أنها مستمرة في مواقفها بملف العمالة «المفتوح على مصراعيه»، داعية إلى تطبيق «الإقامة المميزة» التي تتطلب دفع رسوم مرتفعة.

وبعد ساعات من تصريحها لـ«الراي» عن تقديمها شكوى إلى المباحث الجنائية لتحديد هوية شخص هددها بالقتل، قالت الهاشم: «الله الحافظ، لكنني مستمرة... ملف مفتوح على مصراعيه، العمالة الزائدة والسائبة وتجار الإقامات، فرض الرسوم بقوة عليهم واجب، وعلى التحويلات المالية السنوية التي تجاوزت 16 مليارًا، ووجوب تطبيق بطاقة الإقامة المميزة، وهي تتطلب دفع رسوم عالية لا يستطيعها إلا المقتدر والمستثمر الذي ينفع البلد، ومن نحتاجهم لتقديم خدمات سواء طبية أو هندسية».

وقالت الهاشم إنها تلقت تهديدا بالقتل عبر رسالة بريد إلكتروني عقب تصريحات أدلت بها لصحيفة "الراي" الكويتية، طالبت خلالها بفرض رسوم على الوافدين في الكويت.

وأضافت أنها تقدمت ببلاغ إلى المباحث الإلكترونية لضبط صاحب الرسالة.

وتابعت أنها المرة الثانية التي تتلقى فيها تهديدا بالقتل بعدما تلقت تهديدا عقب مطالبتها بفرض رسوم على استخدام الوافدين للطرق.

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