ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب سوهاج: نمتلك الطموح للمنافسة على الصعود للممتاز

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:35 ص
أبوالعنين شحاته المدير
أبوالعنين شحاته المدير الفنى للفريق الأول بنادي سوهاح
رباب الهوارى
أكد أبو العنين شحاتة المدير الفنى للفريق الأول بنادي سوهاج أنه توقع البداية القوية لمعظم فرق الدورى الممتاز ب خاصة التي تملك طموح المنافسة، مشيرا أن فريق سوهاج استعد جيدا لخوض منافسات القسم الثاني بمجموعة الصعيد .

وأضاف شحاتة أن الفريق خاض العديد من اللقاءات الودية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين لخوض منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني، والتأكد من مستوى وإمكانيات لاعبي الفريق.

وأسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد ، والتي أجريت اليوم داخل مقر الإتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي سوهاج الرياضي، أولي مبارياته أمام فريق المنيا على ملعب إستاد المنيا الرياضي.

يذكر أن فريق سوهاج بقيادة أبوالعينين شحاتة قد دخل معسكرا مغلقا بالقاهرة ،وايضا معسكرا بملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، ضمن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا .. سوهاج يعسكر في الأكاديمية البحرية استعدادا للقسم الثانى

سوهاج يخسر أولى الوديات بمعسكر الإسكندرية استعدادا للممتاز ب

استعدادا للقسم الثاني .. البنك الأهلي يواجه الحمام وديا

سوهاج يهزم الرجاء وديا بمعسكر الإسكندرية استعدادا للممتاز ب

سوهاج يتعادل مع فاركو وديا خلال معسكر الإسكندرية استعدادا للممتاز ب

الأوليمبي يواجه سوهاج وديا.. اليوم

ترشيحاتنا

مدرب منتخب مصر السابق يصاب بوعكة صحية وينقل إلى المستشفى

على أنغام أغنية قمر.. هايدى موسى تثير الجدل بارتدائها الحجاب ..فيديو

الإفتاء: حالة واحدة يحق للمرأة سؤال زوجها عن راتبه الشهري ..فيديو

التعليم تلزم تلاميذ المدارس الرسمية والخاصة بدراسة كتاب Connect مع Connect Plus

أنيق وبكتف واحد.. بشرى بفستان على الموضة فى الجونة

بـ فستان مكشوف الظهر هنا شيحة تستعيد ذكريات مهرجان الجونة قبل افتتاحه بساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور

أنيق وبكتف واحد.. بشرى بفستان على الموضة فى الجونة

طارق صبرى فى زيارة للمعهد القومي للأورام ..صور