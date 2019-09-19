مدرب سوهاج: نمتلك الطموح للمنافسة على الصعود للممتاز

أكد أبو العنين شحاتة المدير الفنى للفريق الأول بنادي سوهاج أنه توقع البداية القوية لمعظم فرق الدورى الممتاز ب خاصة التي تملك طموح المنافسة، مشيرا أن فريق سوهاج استعد جيدا لخوض منافسات القسم الثاني بمجموعة الصعيد .



وأضاف شحاتة أن الفريق خاض العديد من اللقاءات الودية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين لخوض منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني، والتأكد من مستوى وإمكانيات لاعبي الفريق.



وأسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد ، والتي أجريت اليوم داخل مقر الإتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي سوهاج الرياضي، أولي مبارياته أمام فريق المنيا على ملعب إستاد المنيا الرياضي.



يذكر أن فريق سوهاج بقيادة أبوالعينين شحاتة قد دخل معسكرا مغلقا بالقاهرة ،وايضا معسكرا بملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، ضمن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى.