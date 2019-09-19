مناقشة كتاب الدكتورة ندى يسرى بـ إبداع بالإسكندرية.. السبت

يستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يوم السبت القادم ٢١ سبتمبر حفل توقيع ومناقشة كتاب " الوعي بالأنثى في الخطاب السردي المعاصر بين الأدبين العبري والعربي" للدكتورة ندى يسري مدرس الأدب العبري بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية .



يناقش الكتاب د. اشرف منصور الأستاذ بقسم الفلسفة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية والإعلامية رباب كمال ، ويدير اللقاء د. ايمان أيمن مدرس الأدب العبري بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية.



يمثل هذا الكتاب محاولة لرصد إشكالية الصراع بين القيم المتقابلة التي تشكل وعي الدين والمجتمعات بالانثى، وانعكاس هذه الظاهرة في الادبين العبري والعربي.



حيث يرصد الكتاب عبر فصوله الوعي الإنساني بالأنوثة منذ المجتمعات الامومية الى آخر أشكال تعقد المجتمعات وحلول السلطات جميعها في يد الذكورة. وكيف أصبح الخطاب الذكوري متجذرا في الوعي الجماعي الإنساني عبر العصور، واشكال وأنماط هذا التجذر في الأديان والفلسفة.



ثم يرصد الكتاب بالتحليل والنقد الخطاب الذكوري في عملين سرديين معاصرين ينتمي كل منهما للعصر الحديث، أحدهما كتبه رجل شرقي هو الكاتب الدكتور يوسف زيدان من خلال رواية ( ظل الافعى) ، والأخرى هي رواية ( زوج وزوجة) للكاتبة الإسرائيلية تسرويا شاليف.



ويرصد الكتاب آليات التشكيل الفني والوسائل الفنية التي استعان بها كل منهما ليبلور وعيه ورؤيته للأنثى.



يذكر أن كتاب "الوعي بالأنثى في الخطاب السردي المعاصر بين الأدبين العبري والعربي " يقع في مائة وثمانين صفحة بالإضافة إلي المراجع والحواشي وهو من اصدارات دار ليفانت للنشر والتوزيع.