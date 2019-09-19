تدريب الأطفال على الترميم في متحف قصر المنيل.. اليوم

ينظم متحف قصر محمد على توفيق بالمنيل اليوم الخميس ورشة عمل للأطفال للتعريف بمبادئ الترميم والحفاظ على المقتنيات،والورشة من تنفيذ واشراف قسم الترميم بالمتحف برئاسة رحاب جمعة وفريق قسم الترميم.



وكشف د.ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف أن الورشة ستعقد في قسم التربية المتحفية بمتحف الصيد بالقصر،والهدف منها توعية الأطفال وأهاليهم بأهمية الاثار،وأنها شيئ مهم جدا ويجب الحفاظ عليها وترميهما.



وتابع: كما نسعي لتعليم الأطفال إذا ما كان لديهم شيئ عزيز في المنزل وانكسر هذا الشيئ،كيف يمكنهم ترميمها وإصلاحها باسلوب سهل وبسيط.



واضاف:هذا نوع من الوعي والتواصل مع المجتمع وخاصة الاطفال،والذين سيكونون شباب وقادة المستقبل،وقد بذل فريق ترميم المتحف برئاسة رحاب جمعة مجهودا كبيرا في إعداد الورشة بالشكل الذي يحقق الهدف منها.