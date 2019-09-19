ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

تدريب الأطفال على الترميم في متحف قصر المنيل.. اليوم

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:18 ص
تدريب الأطفال علي
تدريب الأطفال علي الترميم في متحف قصر المنيل
علاء المنياوي
ينظم متحف قصر محمد على توفيق بالمنيل اليوم الخميس ورشة عمل للأطفال للتعريف بمبادئ الترميم والحفاظ على المقتنيات،والورشة من تنفيذ واشراف قسم الترميم بالمتحف برئاسة رحاب جمعة وفريق قسم الترميم.

وكشف د.ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف أن الورشة ستعقد في قسم التربية المتحفية بمتحف الصيد بالقصر،والهدف منها توعية الأطفال وأهاليهم بأهمية الاثار،وأنها شيئ مهم جدا ويجب الحفاظ عليها وترميهما.

وتابع: كما نسعي لتعليم الأطفال إذا ما كان لديهم شيئ عزيز في المنزل وانكسر هذا الشيئ،كيف يمكنهم ترميمها وإصلاحها باسلوب سهل وبسيط.

واضاف:هذا نوع من الوعي والتواصل مع المجتمع وخاصة الاطفال،والذين سيكونون شباب وقادة المستقبل،وقد بذل فريق ترميم المتحف برئاسة رحاب جمعة مجهودا كبيرا في إعداد الورشة بالشكل الذي يحقق الهدف منها.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن ملء سد النهضة في هذه الحالة.. فيديو

تعالج الروماتيزم.. 13 فائدة لتناول لحم الخيل.. لن تتوقعها

تعليق ناري من فرج عامر على اسم مدرب المنتخب الجديد.. وشهادة في حق أحد المرشحين

مدرب منتخب مصر السابق يصاب بوعكة صحية وينقل إلى المستشفى

نقيب الصحفيين يكشف سبب انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

اخبار الرياضة.. ايهاب جلال مدربا لمنتخب مصر.. رضا عبد العال ينضم لقناة الزمالك.. حكام ألمان لـ السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور

أنيق وبكتف واحد.. بشرى بفستان على الموضة فى الجونة

طارق صبرى فى زيارة للمعهد القومي للأورام ..صور