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رياضة

نادي طهطا: نحترم كل أندية الدورى الممتاز ب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:36 ص
فريق طهطا
فريق طهطا
رباب الهوارى
قال هيثم جمعة عضو مجلس إدارة نادي طهطا إن الفريق الطهطاوي استعد للموسم المقبل بصفقات قوية انضمت لصفوف الفريق مشيرًا إلى أننا نحترم كل لقاء نخوضه ونهتم بجميع الفرق.

وأشار إلى أن أول لقائنا مع فريق البترول الشقيق الصاعد حديثا للممتاز ب والذي يستعد لإثبات وجوده في الممتاز ب فلنا منه كل الاحترام ولا يقل اي اهميه من أي لقاء مع أي فريق من الفرق الكبرى في الممتاز ب.

وأوضح أن مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عادل حلمي يدعم الفريق ماديا ومعنويا بقيادة الكابتن بركات إبراهيم المدير الفنى للفريق.

يذكر أن نادي طهطا برئاسة الدكتور عادل حلمي قد نجح في التعاقد مع بركات إبراهيم المدير الفني السابق لسوهاج ونادي أسوان لتوليه منصب المدير الفني خلفا لـ أشرف السيد الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.

وجاء التعاقد مع بركات إبراهيم بعد فشل المفاوضات مع نجم الأهلي ياسر ريان وإكرامي عبد العزيز وإبراهيم شبانة.

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