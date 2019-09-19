بى بى سى تعتذر لـ الأمير هارى على صور مسيئة عرضت حياته للخطر

اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، من الأمير هاري دوق ساسكس، عن نشر صورة مسيئة.





ونشرت "بي بي سي"، صورة عبر الإنترنت لمجموعة من النازيين الجدد على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت الأمير بأنه "خائن العرق"، تضمنت أيضًا دماء مرشوشة عليه، والصليب المعقوف "شعار النازية"، ومسدس موجه نحو رأسه.





وقدمت "بي بي سي" اعتذارها لأنها لم تخطر الأمير أو تحذره قبل نشر وبث تلك الصور.





وقال المتحدث باسم الدوق لصحيفة "جارديان" البريطانية إن هذا الأمر أثار مخاوف أمنية خطيرة على الأمير هاري، وتسببت في حالة من الضيق الشديد لعائلته على وجه التحديد، في حين كانت زوجته ميجان ماركل في الشهر الخامس من حملها.





وقالت "بي بي سي" إنها أدركت أنه قبل نشر مواد مسيئة قد تمثل خطورة أن تكون يقظة في موازنة تأثيرها على الأفراد من أجل المنفعة الأوسع نطاقا، التي يمكن تقديمهاعن طريق النشر.





وفي رسالة لها إلى الأمير هاري، قالت "بي بي سي" إنها التزمت بتعزيز توجيهها بشأن استخدام أو نشر المحتوى الذي يشكل خطرا على الشخص المذكور أو المصور بها.





وقال المتحدث باسم هاري "يرحب صاحب السمو الملكي بالرسالة الواردة من هيئة الإذاعة البريطانية فيما يتعلق بالصورة المروعة التي نشرتها بي بي سي نيوز العام الماضي كجزء من تقرير عن أنشطة مجموعة من النازيين البريطانيين الجدد لها روابط في الولايات المتحدة".





وتأتي الدعوات النازية لإطلاق النار على الأمير هاري بسبب زواجه من امرأة من أعراق مختلطة، حيث ولدت الممثلة الأمريكية ميجان ماركل لأب قوقازي وأم أفريقية أمريكية.