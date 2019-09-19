معارك النجوم على السوشيال ميديا.. كريم فهمي يسب متابعيه بسبب بنات شقيقه.. لفظ خارج من محمد رمضان.. زينة تسخر من النساء

سباب وألفاظ خارجة من أحمد فهمي لمتابعي شقيقه كريم

أزمة ياسمين صبري مع مصابي متلازمة داون أحمد عبد الله محمود يسيء للمصريين





حالة كبيرة من الجدل يثيرها بعض النجوم على السوشيال ميديا، فبعد أن يحدثوا ضجة بمنشوراتهم، وتعرضهم لأزمات، يتراجعون مضطرين ويعدلون ما كتبوه، أو يعتذرون عنه.





ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز النجوم الذين وضعوا أنفسهم في مأزق بسبب تعليقاتهم ومنشوراتهم على السوشيال ميديا.





كريم فهمي

قبل يومين، شن الفنان كريم فهمى هجوما شرسا على متابعيه بسبب الهجوم الذى تعرضت له ابنته عندما نشر صورتها عبر حسابه على انستجرام، وكانت من فرح احمد فهمى وهنا الزاهد.





وقال كريم فهمى: "احلي واغلي حاجه في حياتي.. ملحوظة : السوشيال ميديا بقت مستنقع و اكتشفت ان فيه ناس كتير اوي محتاجه تربيه للاسف وده اللي شفتوا من بعض الكومنتات في الصوره اللي فاتت".





واستفز هذا التعليق أحمد فهمى ليرد عليها بوصلة شتائم متضمنة العديد من الألفاظ الخارجة، بينما كان رد شقيقه كريم فهمى متزنا .





زينة

قبل عدة أيام سخرت الفنانة زينة، من رد فعل النساء في الساحل الشمالي، بعد انتهاء مفعول ماسك الكيراتين على شعرهن، ليعود بعدها مجعدًا، حيث نشرت عبر ستوري "إنستجرام"، صورة للفنان عادل إمام، من فيلم "الهلفوت"، وتضمن محتوى الصورة، "كوميكس" يسخر من شعر السيدات المجعد، مما عرضها للهجوم والانتقادات.





يسرا اللوزى

وفي شهر يونيو الماضي، كتبت الفنانة يسرا اللوزي، تعليقًا عبر حسابها على "إنستجرام"، ترد فيه على المتابعين الذين يعترضون على نشرها صورًا بدون مكياج.





يسرا اللوزى علقت: "لما بتصور من غير مكياج، فيه ناس تقول وحش أوى كده! و لما أتصور بمكياج، فيه ناس بتقول من غير مكياج أحلى! الحقيقة إن فى رأيى المتواضع، كل مناسبة و ليها ظروفها ومتطلباتها".





وأضافت يسرا اللوزى: "أكيد لازم يكون فيه مكياج (ساعات خفيف و ساعات تقيل من باب التغيير مش أكتر).. أما لو فى التمرين أو نازلة اشترى حاجة فاكيد هيكون من غير مكياج! عادى يعنى، زى كل البشر .. أنا بحب أتصور فى كل حالاتى عشان الناس تفهم كل جانب فى شخصيتى".





ياسمين صبري

قبل أشهر قليلة، نشرت ياسمين صبري عدة صور على "إنستجرام"، وهي تمارس الرياضة، داخل «الجيم» وهي واقفة على رأسها وقدميها مرفوعة للأعلى، فتلقت تعليقا من أحد الأشخاص قال لها إنه فعل هذه الحركة وهو طفل في عمر الـ6 سنوات، لترد عليه قائلة: «نعم أراهن أنك فعلت ذلك ولهذا تعاني الآن من متلازمة داون».





وضعت ياسمين صبري، نفسها في أزمة بعد هذا التعليق، بسبب سخريتها من مصابي متلازمة داون، فتعرضت لهجوم كبير على السوشيال ميديا، فاضطرت ياسمين لمسح التعليق، وكتبت تغريدة عبر "تويتر" توضح فيها حقيقة ما حدث، حيث وجهت حديثها للشخص الذى علقت عنده قائلة له: «أنت السبب الوحيد لكتابة هذه التغريدة.. وليس لأي شخص آخر .. الشخص الذى كنت أتحدث إليه هو أخى.. وأنا نواياي واضحة.. ولم أقصد أى أذى.. أرسل لك حبى واحترامي».





وبعدها، طالبت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية، الفنانة ياسمين صبري، بتقديم اعتذار رسمي للأشخاص ذوي متلازمة داون وأسرهم، فاستجابت «ياسمين» واعتذرت من خلال تغريدة حسابها الشخصي على "تويتر"، قائلة: «اعتذارى لكل من أسأت إليهم لم أقصد أى إساءة»، لتنهي هذه الأزمة.





محمد رمضان

وقبل ذلك، نشر الفنان محمد رمضان، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، ظهر فيها نصف عارٍ، خلال قضائه الإجازة الصيفية في أحد المنتجعات السياحية.





وعلق أحد متابعي محمد رمضان على صورته قائلًا: «أكتر ممثل بكرهه»، ليرد «رمضان» عليه بتعليق خادش للحياء، قصف به جبهة هذا الشاب.





غادة عبد الرازق

في نوفمبر 2018، قامت غادة عبد الرازق بحذف منشورها المثير للجدل عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، الذي اتهمت من خلاله إحدى شركات الإنتاج بمنعها من التمثيل وتهديد مستقبلها الفني، وهو ما أدى إلى تصدرها مؤشر البحث جوجل خلال تلك الفترة.





وكانت غادة عبد الرازق تعرضت لهجوم كبير بسبب هذا المنشور، حتى أنها تصدرت تريند "تويتر" بهاشتاج #غادة_عبدالرازق_أفشل_ممثلة، ما دعا لاحقا لإغلاق التعليقات على حسابها في "إنستجرام".





أحمد عبد الله محمود

وفي يناير من عام 2018، تراجع الفنان أحمد عبد الله محمود، عما كتبه عبر صفحته على موقع "فيس بوك" عندما كتب "شعب جعان"، مما أثار حفيظة الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.



