ضمن أكثر 10 دول.. المصريون يدخنون 280 مليون سيجارة يوميا

عرضت قناة «الغد» تقريرا عن انتشار ظاهرة التدخين تنذر عن كارثة صحية وبيئية قادمة، بعدما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن نحو 23% من المصريين يدخنون التبغ بأنواعه المختلفة.





وأوضح تقرير بثته قناة «الغد» أن هذه الإحصائية تضع مصر ضمن أكثر عشر دول في العالم استهلاكًا للتبغ بعدل 280 مليون سيجارة يوميًا.





وأفاد التقرير بأن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد في بيانه أن 5.4% فقط من المدخنين أقلعوا عن التدخين، وأن هناك حالات مرضية من المدخنين يجب أن تُقلع عن التدخين فورًا مثل مرضى القلب والصدر وتصلب الشرايين.



