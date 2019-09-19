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توك شو

ضمن أكثر 10 دول.. المصريون يدخنون 280 مليون سيجارة يوميا

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:13 ص
تدخين
تدخين
قسم التوك شو
عرضت قناة «الغد» تقريرا عن انتشار ظاهرة التدخين تنذر عن كارثة صحية وبيئية قادمة، بعدما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن نحو 23% من المصريين يدخنون التبغ بأنواعه المختلفة.

وأوضح تقرير بثته قناة «الغد» أن هذه الإحصائية تضع مصر ضمن أكثر عشر دول في العالم استهلاكًا للتبغ بعدل 280 مليون سيجارة يوميًا.

وأفاد التقرير بأن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد في بيانه أن 5.4% فقط من المدخنين أقلعوا عن التدخين، وأن هناك حالات مرضية من المدخنين يجب أن تُقلع عن التدخين فورًا مثل مرضى القلب والصدر وتصلب الشرايين.

ويتم ذلك من خلال برنامج تدريبي لتأهيل المدخنين ومساعدتهم على التخلي عن عادة تناول التبغ، نظرًا لأن الإقلاع عن التدخين يُعد أول خطوات العلاج من الإدمان.

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